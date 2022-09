Im Haifischbecken geht’s ab sofort wieder rund

Torhüter Tom McCollum nennt Tirol schon sein zweites Zuhause. „Speziell, weil unsere Tochter letztes Jahr hier geboren wurde.“ Der US-Boy spielt seine dritte Saison in Innsbruck, weiß, was Freitagabend gegen den KAC auf ihn zukommen wird. „Das ist ein guter Test für uns. Da werden die neuen Spieler gleich einmal einen Geschmack bekommen, was sie in der Liga erwartet“, grinste der 32-Jährige.