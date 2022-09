Kostenpunkt 737.000 Euro: Luxusdemo gegen Teuerung

„Preise runter. Es reicht!“

Unter dem Motto „Preise runter. Es reicht!“ wird am Samstag ab 14 Uhr zu Protesten in acht Landeshauptstädten und im steirischen Bruck an der Mur aufgerufen. Konzerne würden Rekordgewinne bei Energie, Sprit und Lebensmitteln einstreifen. „Die Rechnung zahlen wir alle, und wenn jetzt nichts geschieht, dann ist das erst der Anfang der Teuerungswelle. Darum sagen wir jetzt STOPP! Die Politik muss endlich handeln und kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie unser Leben unleistbar wird“, so der markige Aufruf.