ÖGB ruft zu steirischer Groß-Demo in Bruck

Rote Fahnen, „Preise runter“: So präsentierten Horst Schachner und Wolfgang Waxenegger vom ÖGB am Mittwoch die Demo. Am Samstag um 14 Uhr ist Treffpunkt am Bahnhof Bruck an der Mur. Wieso nicht in Graz? „Wir wollten die Atmosphäre des Aufsteirern nicht unterwandern“, sagt Waxenegger - deswegen habe man sich gegen die Landeshauptstadt und für die Bezirksstadt entschieden.