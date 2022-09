Cobra-Einsatz wegen Dieb, der Wagen demolierte

Cobra-Einsatz in Rohrbach: Zuerst baute ein Gauner mit einem in Deutschland gestohlenen Wagen einen Unfall, dann stahl er in Rohrbach erneut ein Auto und baute auch wieder einen Unfall. Zuletzt flüchtete der Kriminelle mit einem Damenradl. Die Cobra kam, weil im ersten Fahrzeug ein volles Pistolenmagazin gefunden worden war.