Herzogin Meghan legt vorerst Podcast-Pause ein

Sussexes sagten US-Termine ab

Zudem haben die Sussexes einige Termine abgesagt. Etwa wollten Harry und Meghan am 13. September an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen. Eine Woche später hätte die ehemalige Schauspielerin in der US-Talkshow von Jimmy Fallon zu Gast sein sollen. Bis zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth, das am 19. September in London stattfinden wird, werden der Herzog und die Herzogin jedoch nicht in die USA zurückreisen und in Großbritannien bleiben.