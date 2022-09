Drogenlenkerin hatte 15 Monate alte Tochter dabei

Drogen, aber kein Führerschein

Nicht der einzige bedenkliche Fall an diesem Wochenende: In Wels Neustadt wurde ein Pkw aus NÖ angehalten. Der 34-Jährige hatte massive Ausfallerscheinungen und gab zu, mehrere Suchtgifte konsumiert zu haben. Auch hier stellt der Arzt die Fahruntauglichkeit fest. In Wels Vogelweide wurde ein Pkw angehalten, welcher von einem 21-jährigen Weißkirchner gelenkt wurde. Dieser war ebenfalls offensichtlich massiv wegen Suchtgift beeinträchtigt und war noch nie im Besitz einer Lenkberechtigung. Der Lenker verweigerte die Vorführung zum Arzt.