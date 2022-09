Mit Tempo 110 der Polizei in Kaprun davon gerast

Ein dunkler Mercedes fiel Beamten in der Nacht zum Montag auf dem Kitzsteinhornplatz in Kaprun auf. Der Lenker ließ dort die Reifen durchdrehen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, raste er davon. Mit bis zu 110 km/h war der 21-jährige Autofahrer in einer 30er-Zone unterwegs.