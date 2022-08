Hauptstadt-Fassaden ab 22 Uhr im Dunkeln

Klagenfurt gilt als EU-Vorbild

Schon bisher wurde in der Landeshauptstadt die Straßenbeleuchtung ab 22 Uhr, im Winter ab 20 Uhr, gedimmt, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Denn Klagenfurt gilt ja als EU-Klimavorzeigestadt und nimmt an der Mission „100 climate-neutral an smart cities“ teil.