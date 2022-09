Fake-Gewinnspiel: Opfer (85) überwies 132.000 Euro

46.179 Fälle von sogenannter Cyberkriminalität wurden 2021 in Österreich angezeigt - Tendenz steigend. Deshalb ist gerade Prävention durch Wissen so wichtig, für Menschen jeden Alters! Bei den schon bekannten „Gewinnmitteilungen“ per E-Mail mag sich der eine oder andere denken, wie kann man nur darauf reinfallen? Was aber, wenn sich dann eine Rechtsanwältin per Telefon meldet, um den Geldfluss abzuwickeln? Wie bei einem 85-Jährigen, der schließlich 132.000 Euro überwies.