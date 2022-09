Russen fliehen auch aus Teilen von Cherson

In einigen Orten hätten die Besatzer dort bereits ihre Positionen verlassen, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend mit. In der Stadt Nowa Kachowka hätten die russischen Soldaten ein Krankenhaus geräumt, um sich darin nun selbst zu verschanzen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Allerdings ließen sich diese Angaben wie so oft nicht unabhängig überprüfen.