Russische Armee erklärt Rückzug aus zwei Städten

Die jüngste ukrainische Offensive hat zur Befreiung Dutzender Siedlungen und der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kupjansk in der Region Charkiw geführt. Damit wäre die Versorgung der russischen Truppen in weiten Teilen des Donbass gekappt. In sozialen Medien gab es zudem Berichte über die Einnahme der Stadt Isjum, einem der wichtigsten Stützpunkte der Besatzer. Nun hat die russische Armee ihrerseits den Rückzug aus Isjum und Balaklija erklärt. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einer „Umgruppierung“.