Spanischer Erfolgsautor Javier Marias ist tot

Seine Werke wurden in mehr als 35 Sprachen übersetzt und fast neun Millionen Mal verkauft, wie es auf der Website seines Verlags Alfaguara heißt. Insgesamt verfasste der Spanier, der auch als Übersetzer und Kolumnist bei der spanischen Tageszeitung „El Pais“ tätig war, 16 Romane. Mit seinem Bestseller „Mein Herz so weiß“ wurde er auch in Österreich berühmt. Zuletzt erschien auf Deutsch sein Roman „Berta Islas“.