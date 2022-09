Nicht unter der Tuchent | Dienen oder bedienen?

Dienen oder bedienen? Ihr Versprechen hat die am Donnerstag verstorbene Queen schon vor 75 Jahren abgegeben - als 21-jährige Prinzessin: Sie sehe ihre Aufgabe darin, zu dienen. Und, da sind sich alle einig: Sie hat dieses Versprechen ihr Leben lang auch wirklich eingelöst. Noch zwei Tage vor ihrem Tod ernannte sie an ihrem Sommersitz in Schottland mit Liz Truss ihre letzte Premierministerin. Dieses Dienen, das Pflichtbewusstsein, die Geradlinigkeit, insgesamt dieses Vermitteln von Stabilität - das hat Elizabeth II viele Jahrzehnte lang nicht nur in jenen Ländern, deren formales Oberhaupt sie war, so beliebt gemacht. Sondern ihr auch im Rest der Welt viele Sympathien beschert. Als Vorbild für Regenten, für Präsidenten und Regierungschefs diente sie freilich kaum. Nicht einmal in Großbritannien - denkt man an so manchen Premierminister, wie etwa den erst am Dienstag zurückgetretenen Boris Johnson. Sieht man Dienen wie bei der Queen als wichtigste Maxime für Politikerinnen und Politiker - dann wird man auch in Österreich immer seltener fündig. Denn statt dem Land und den Menschen im Land zu dienen, scheinen sie vielmehr ihren Parteien oder sich selbst zu (be-)dienen. Dabei müssen nicht nur Abgeordnete, Regierungsmitglieder und Beamte ein gesetzlich vorgeschriebenes Gelöbnis ablegen, in dem sie versprechen, der Republik Österreich und dem österreichischen Volk treu zu dienen. Man muss sie wieder einmal daran erinnern!