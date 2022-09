Klubchef pfeift Sachslehner zurück: „ÖVP pakttreu“

Maurer: „Grüne stehen bereit“

Sachslehner konterte, es sei ihr „unbegreiflich“, weshalb die Grünen hier „auf stur schalten“. Diese Aussage rief wiederum Grünen-Klubchefin Maurer auf den Plan, die via Twitter erklärte, die Zusammenarbeit mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und seinem Regierungsteam sei konstruktiv und in schwierigen Zeiten von Verantwortungsbewusstsein geprägt: „Wir Grüne stehen bereit, diese Zusammenarbeit fortzusetzen.“ Nach Sachslehners Äußerung fragte sie allerdings, ob die ÖVP die Koalition infrage stelle. „Bisher hatten die fragwürdigen Äußerungen von Frau Sachslehner, die weder im Regierungsteam noch im Nationalrat vertreten ist, keinerlei Einfluss auf die Regierungsarbeit. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt - der Koalitionspartner muss hier Farbe bekennen“, so Maurer.