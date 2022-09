Wie man ab heute zum Klimabonus kommt

Voraussetzung, um ab heute den Klimabonus zu erhalten, ist, dass man ein halbes Jahr durchgehend in Österreich gelebt hat. Personen, die zum Stichtag 2. Juli noch nicht 183 Tage in Österreich lebten, und Babys, die am 2. Juli 2022 noch nicht ein halbes Jahr alt waren, bekommen den Klimabonus erst nach dem zweiten Stichtag, dem 31. Dezember 2022. Babys, die nach Juni geboren wurden, bekommen ihn noch später. Ein Umzug innerhalb Österreichs ist im Regelfall kein Problem, solange die Kontodaten beim Finanzamt hinterlegt sind und man sich bereits korrekt umgemeldet hat. Sonst kann die Post noch an die alte Adresse kommen.