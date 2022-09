Bonus für Asylwerber: Offene ÖVP-Drohung an Grüne

Asylpolitik: FPÖ-Angebot an ÖVP

Die Regierungsvereinbarung mit den Grünen gibt es an sich her, dass man sich in der Migrationspolitik auch mit anderen Parteien zu Beschlüssen zusammenfinden kann. Und die FPÖ machte der Volkspartei in dieser Woche auch bereits ein Angebot, in Asylfragen gemeinsame Beschlüsse im Parlament zu fassen. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer: „Es muss jetzt gehandelt werden, wir brauchen nachhaltige Lösungen.“ Diese bestünden für den Freiheitlichen etwa in stärkerem Grenzschutz inklusive Push-backs.