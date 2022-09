Europas schwieriger Kampf gegen China

Der Druck auf die Union wächst und wächst

Europa müsse sich selbst stärken und mehr mit Regionen zusammenarbeiten, die uns weltpolitisch gleich gesinnt seien, appellieren Ökonomen. Aber die Abhängigkeiten sind groß, so stammen etwa 80 Prozent aller Module für Solarindustrie aus China. Der Druck steigt, vor allem in Deutschland ist eine Diskussion darüber entbrannt, dass Unternehmen - wider besseres Wissen und Gewissen - verstärkt in China investieren.