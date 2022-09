Zu wenig Sanis: Wo bleibt Rettung für die Rettung?

Ausbildungszahlen verzeichnen ein Plus

„Wir haben zurzeit zwar einen großen Notfallsanitäterkurs mit 25 Teilnehmern“, stellt Pirz klar. Das heißt, Interesse ist jedenfalls vorhanden. Und die Zahlen geben dem Präsidenten recht. Im vergangenen Jahr bildete das Rote Kreuz Kärnten 15 Notfallsanitäter aus – also ein sattes Plus. „Im Ernstfall wird natürlich versucht, dass das entsprechende Personal zu den jeweiligen Notfällen geschickt wird. Das kann aber nur dann passieren, wenn wir genug Ressourcen haben.“