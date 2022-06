Ein Visionär und Denker tritt nach 25 Jahren ab

Ich hatte das Rote Kreuz in einem Zustand übernommen, der sehr miserabel war. Zum einen gab es eine zerstrittene Mannschaft, es gab Streiks und Entlassungen und ein klaffendes Loch in der Finanzierung. Da ich aber die Geschichte, den Ursprung und die Grundsätze des Roten Kreuzes kannte, habe ich natürlich die Vision gehabt, das Rote Kreuz in Kärnten so zu positionieren, dass die Stimme des Roten Kreuzes auch tatsächlich in der Gesellschaft ankommt und gehört wird - und das Ganze durch die Taten der Mitarbeiter.