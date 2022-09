Wirbel um neue Häuser am Kalvarienberg

„Hier wird alles zubetoniert“, echauffiert sich Gärtner und Landschaftsschützer Helmut Harrer. „Und das in einem der letzten Trockenrasengebiete!“ In der Tat: Am Kalvarienberg gedeihen Pflanzen-Raritäten wie Kuhschelle, Adonisröschen, Zwergschwertlilie. „Die Leute kommen auch auf den Kreuzweg, um die Natur zu genießen. In einer Siedlung will sicher keiner spazieren gehen“, erklärt Harrer.