Lukullisches aus Linz: „Spargeleis und Lammcurry“

Die Welt der Kulinarik ist im Wandel, lukullische Genüsse werden immer vielfältiger. Sie werden regionaler, aber auch exotischer. Dass sich beides nicht ausschließen muss, zeigen Pia Raunjak und Claus Muhr in „Spargeleis und Lammcurry“, einem 25-minütigen Film, für den die beiden in Linz, Traun, Leonding und Altenberg unterwegs waren. Bei ihrem Stopp in „Mei Greisslerei“ am Südbahnhofmarkt etwa zeigte sich, dass das französische Nationalgericht „Bouillabaisse“ mit heimischen Fischen genauso gut schmeckt wie das Original.