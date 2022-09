Viel Polit-Prominenz bei Eröffnung von Tiefgarage

Urbanes Wohnzimmer

„Von einer Verkehrshölle wurde der Platz in ein urbanes Wohnzimmer verwandelt“, sagt Johann Breiteneder, Betreiber von Best in Parking. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmeter mit 403 Stellplätzen auf vier Stockwerken wurde die „modernste Garage Österreichs“ gebaut - in dreieinhalb Jahren. Zahlreiche archäologische Funde wurden dabei entdeckt. Unter anderem ein in Beton eingegossener Totenkopf.