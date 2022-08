200 Euro Strafe für zwei Stunden parken

Eine böse Überraschung gab’s für eine Familie aus Mittelkärnten bei einem Besuch in Millstatt: „Wir wollten an einem Sonntag im Steakhouse essen. Leider war es geschlossen.“ Man parkte trotzdem, kehrte in einem anderen Lokal ein. Knapp zwei Wochen später flatterte ein Schreiben eines Rechtsanwaltes ins Haus: 200,22 Euro wegen Besitzstörung! „Ich habe auf Anraten eines Juristen gezahlt. Ein stolzer Preis für zwei Stunden Parken vor einem geschlossenen Lokal“, beschwert sich der Betroffene.