Präsidenten-Wahl: „Chancen auf Stichwahl steigen“

Der Titelträger betritt am Ende den Ring. Alexander Van der Bellen lieferte am Freitag, kurz vor der Deadline, 25.000 Stimmen für die Wiederkandidatur ab. „Ich will im ersten Wahlgang gewinnen.“ Er stehe für „Erfahrung, Stabilität, Unabhängigkeit“. Er hat sechs Herausforderer (siehe Grafik unten).