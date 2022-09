Wlazny nimmt VdB-Fans in Video humorvoll aufs Korn

„Was hat Dominik Wlazny je für uns getan?“, lautet der Titel des Videos. Den VdB-Fans fällt im Zuge der Diskussion dann doch so einiges ein, was Wlazny mit seiner Bierpartei in Wien bereits bewirkt habe: Maßnahmen zur Gewaltprävention, Proberäumlichkeiten in leerstehenden öffentlichen Gebäuden, Kulturförderungen und natürlich „der Bierbrunnen“.