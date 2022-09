Experten: Van der Bellen siegt im ersten Wahlgang

In diesem Zusammenhang verwies Hajek auf eine Umfrage des „Unique Research“-Instituts unter seiner wissenschaftlichen Leitung. Mitte August sprachen sich 66 Prozent der Befragten für den amtierenden Bundespräsidenten aus. Van der Bellen habe verschiedene Vorteile, etwa das Argument „Wer mich will, der muss hingehen und mich wählen.“ Bei den anderen sechs Kandidaten könne davon ausgegangen werden, dass nur „eine geringe Chance“ bestehe, die jeweilige Person in die Stichwahl zu bringen. Daher werde es „schwieriger werden, die Mobilisierung aufrechtzuerhalten.“