Max Verstappen: Ein Phänomen im Feindesland

Wahnsinn! Es ist unglaublich, wieder vor diesem Publikum zu gewinnen, wir haben hier eine unglaubliche Unterstützung, und ich bin stolz, Niederländer zu sein„, jubelte Max Verstappen in Zandvoort nach seinem insgesamt 30. GP-Sieg, dem zehnten in dieser Saison. Womit nur noch drei auf die ewige Bestmarke von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) fehlen. Und auch beim bevorstehenden Rennen im Autodromo di Monza gilt Verstappen als Favorit. „Wir haben ein Team, in dem du niemanden motivieren musst, jeder gibt sein Bestes. Das hat uns nicht nur an die Spitze gebracht, es hält uns auch dort.“