F1 in Zandvoort: Das Rennen ab 15 Uhr LIVE

Laut Papierform spricht vieles für „Pole“-Mann Max Verstappen und dessen Heimsieg. Der Red-Bull-Pilot, der zwar in Belgien geboren ist, aber sich in erster Linie als Niederländer identifiziert, war am Samstag im Qualifying 21 Tausendstelsekunden schneller als Ferrari-Mann Charles Leclerc und holte sich damit zum 17. Mal eine Formel-1-Pole-Position. Auf Platz drei kam Carlos Sainz im zweiten Ferrari.