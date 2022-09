Hinterrad vergessen! Ferrari vermurkst Sainz-Stopp

„Wir sind nicht so schlecht, wie wir aussehen“ - was Carlos Sainz vor dem Grand Prix der Niederlande zur Verteidigung seines seit Wochen in der Kritik stehenden Ferrari-Rennstalls erklärt hatte, muss ihm während des Rennens am Sonntagnachmittag extrem bitter aufgestoßen sein! Denn was die Scuderia beim ersten Boxenstopp des Spaniers „verbrochen“ hat, ist selbst mit „Schlampigkeit“ nur ungenügend beschreibbar: Ferrari hat einfach auf ein Rad vergessen …