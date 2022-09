Rosberg verhöhnt Ferrari - Chef Binotto kontert

Binotto vielleicht nicht. Die Zahl der Zweifler dürfte allerdings nicht zuletzt in Italien wachsen. Charles Leclerc raste bei Max Verstappens Heimsieg am Sonntag zwar endlich wieder aufs Podium. Teamkollege Carlos Sainz erlebte jedoch, was einem bei Ferrari so alles passieren kann, wenn es sowieso schon nicht läuft. Die Mechaniker vergaßen beim ersten Boxenstopp des Spaniers ein Rad. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit von mehr als zwölf Sekunden, ehe Sainz wieder Gas geben konnte. Der Aufruf zum Reifenwechsel sei spät gekommen, verteidigte Binotto die Mechaniker.