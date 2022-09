Deutscher Raser landet in Bregenz auf Bahngleisen

Am Montagabend gegen 21.08 Uhr ereignete sich in Bregenz, beim Milchpilz, ein Verkehrsunfall. Ein Mercedes, mit deutschem Kennzeichen fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Montfortstraße kommend in die Seestraße in Fahrtrichtung Lochau ein. Aufgrund eines missglückten Drift-Manövers kam der Fahrzeuglenker ins Schleudern und schlitterte über eine Strecke von gut 100 Meter die Seestraße entlang.