Von der Leyen zu Gasstopp: „Putin wird scheitern“

Euro fiel auf tiefsten Stand, Gaspreis explodiert

Die Angst vor einer Energiekrise in Europa hat den Euro gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren fallen lassen. Am Montag fiel die europäische Gemeinschaftswährung in der Früh bis auf 0,9881 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Weniger hatte ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet. Der Gaspreis stieg hingegen weiter an.