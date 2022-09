Ex-Journalist Safronow muss 22 Jahre in Straflager

Nach einem äußerst umstrittenen Spionageprozess vor einem Gericht in Moskau herrscht Entsetzten unter Journalisten und Menschenrechtlern. Der ehemalige Journalist Iwan Safronow wurde dabei wegen Hochverrats zu 22 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Verteidigung kündigte demnach Einspruch an.