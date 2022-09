Russland entzieht kremlkritischer Zeitung Lizenz

Friedensnobelpreisträger Muratow begründete das damals mit der Sorge um das Wohl der Korrespondenten, nachdem in Russland ein „Fake-News-Gesetz“ in Kraft getreten war. Es sieht hohe Haftstrafen für Journalisten vor, deren Veröffentlichungen offiziellen Verlautbarungen widersprechen. Die „Nowaja Gaseta“ hatte den russischen Angriff auf die Ukraine als Krieg bezeichnet. Offiziell wird er in Russland nur „militärische Spezialoperation“ genannt.