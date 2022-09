Kreml-Sprecher verurteilt „Hetzjagd auf Kneissl“

Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl weilt aktuell beim „Östlichen Wirtschaftsforum“ in der russischen Stadt Wladiwostok. Dort beklagte sie sich erneut über die schlechte Behandlung in ihrer Heimat, die sie gezwungen habe, auszuwandern. Ihr sprang Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bei, der von einer „Hetzjagd auf Kneissl“ sprach. Die Ex-Politikerin erklärte auch, warum sie nicht nach Russland, sondern in den Libanon übersiedelt ist.