Niemand soll Details um Tod von Leonie erfahren

Unter Drogen gesetzt und missbraucht

Leonie wurde am 26. Juni frühmorgens tot gefunden. Abgelegt auf einem Grünstreifen im 22. Bezirk. Laut Gerichtsgutachten wurde das Mädchen unter Drogen gesetzt und missbraucht. Man hatte ihr Ecstasy-Tabletten in ein Getränk gemischt, sie starb an der Suchtmittelvergiftung und erstickte. Einen der späteren Täter hatte das Mädchen via „Instagram“ kennengelernt und am Donaukanal getroffen. Er nahm sie dann mit zu sich in die Wohnung, wo die anderen Burschen dazustießen…