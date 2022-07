„Fall Leonie“: Anklage, aber nicht wegen Mordes

An Überdosis erstickt

Laut Anklage sollen die drei schon in diesem Moment beschlossen haben, sie unter starken Drogeneinfluss zu setzen und gemeinsam zu vergewaltigen. Die Staatsanwältin ist sich sicher, dass sich die jungen Männer an der willen- und wehrlosen Leonie vergingen ­- sieben Ecstasy-Tabletten flößten sie ihr zuvor ein. Das Mädchen war bewusstlos den Afghanen ausgeliefert. Nach ungefähr eineinhalb Stunden erstickte Leonie an der Überdosis. Gefunden wurde sie am nächsten Tag auf einem Grünstreifen an einen Baum gelehnt.