ÖSV-Aufsteiger hat wichtige Entscheidungen gefällt

In der vorigen Saison schaffte er mit Rang vier im Weltcup-Riesentorlaufklassiker von Alta Badia (It) seinen endgültigen Durchbruch. Seither hat sich beim Vorarlberger Patrick Feurstein einiges getan. Was genau, verriet der 25-Jährige, der derzeit beim Schneetraining in Südamerika ist, der „Krone“.