3:2 im Aufstiegskrimi! Austria sechs Punkte vorne

Was für eine epische Partie, die uns Austria Salzburg und der SC Imst um den Aufstieg in die 2. Liga geliefert haben. Die Violetten setzten sich in der Nachspielzeit durch einen Elfer-Nachschuss von Sorda mit 3:2 durch. Somit liegt die Schaider-Elf fünf Runden vor Saisonende sechs Punkte vor den Tirolern. Die Highlights der Runde gibt es im Video.