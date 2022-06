Pfeifer setzt auf neue Gruppen und Top-Betreuung

Training in Saas Fee geplant

Betreffend der Jänner-WM in Frankreich hatte sich der ÖSV in den vergangenen Tagen auf Quartiersuche begeben und wurde auch fündig. „Jetzt schauen wir, ob wir uns das auch leisten können“, sagte Herbert Mandl, der neue Leiter Ski alpin. In Sölden und Pitztal wurden die Schneedepots für das Gletschertraining gecheckt. „Es ist sehr wenig Schnee, aber vielleicht erleben wir ja eine Überraschung und es schneit im August“, meinte Mandl. Geplant ist auch Training in Saas Fee. Bis es aber auf die Latten geht, ist Konditionstraining angesagt, wie eben derzeit jenes der Riesentorlauf-Mannschaft in Kaprun.