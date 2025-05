Erdbeeren aus Vorarlberg sind bereits am Start

Die Erdbeerzeit in Vorarlberg beginnt normalerweise Anfang Mai zaghaft mit Früchten aus Folientunneln oder Vliesabdeckungen. Durch ausgeklügelte Sortenstaffelung und Anbau auch in Höhenlagen, etwa in Sulzberg, kann die Erntezeit heuer voraussichtlich bis Ende Juni ausgedehnt werden. Sommer-Gewächshauskulturen, wie sie in vielen Ländern bekannt sind, gibt es in Vorarlberg nicht – noch nicht.