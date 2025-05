An diese Vorfälle erinnert sich Altach nicht gerne

Der heute 48-Jährige hat an den Abstieg 2009 Erinnerungen, die sich jeder Fußballer eigentlich ersparen will. Da waren Schiedsrichter-Entscheidungen des Schweizers Nikolaj Hänni bei der 4:5-Niederlage in Mattersburg, die man damals in Altach nicht verstanden hat. „Die Burgenländer wurden klar bevorzugt“, weiß Guem. Und dann verweigerte Schiedsrichter Fritz Stuchlik den Rheindörflern beim Stand von 0:0 gegen den LASK einen klaren Elfer. Zu dem Schiedsrichter-Legende Gerd Grabher damals meinte: „Den Elfmeter kann man nicht übersehen, den kann man nur nicht geben wollen.“