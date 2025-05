Datenschutz-Leck bei Schuluntersuchungen

Vom Datenschutz-Leck betroffen waren 179 Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Silbertal, St. Anton im Montafon und Tschagguns. Doch wie kam es dazu? Die Vorgeschichte: Das Amt der Vorarlberger Landesregierung organisiert jedes Jahr die gesetzlich verankerten schulärztlichen Untersuchungen an den Pflichtschulen. In diesem Rahmen wird der Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler untersucht, um gesundheitliche Probleme frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen setzen zu können. Die so erhobenen Daten werden gemäß Statistikgesetz vom Amt der Landesregierung ohne Personenbezug statistisch ausgewertet – vor allem, um die Gesundheitsförderung in Vorarlberg zu unterstützen.