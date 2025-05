Guter Start für Vorarlberger Obstbauern

Es ist fast schon außergewöhnlich, dass heuer kein später Wintereinbruch den Obstkulturen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wie Ulrich Höfert von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg berichtet, war der Start in die heurige Obstsaison „relativ entspannt“: „Wir hatten kaum Frostprobleme, zudem haben Austrieb und Vegetation nicht so früh begonnen wie in den vergangenen Jahren – wenn auch immer noch etwas früher als im Durchschnitt“, erklärt er. Zwar sind die Eisheiligen noch nicht überstanden, aber ein großer Frosteinbruch ist laut Wetterprognosen nicht mehr zu erwarten.