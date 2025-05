Viele Altacher machten schon Abstiegserfahrungen

„Ich bin bisher von einem Abstieg verschont geblieben und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dies auch so bleiben wird“, sagt Abwehrchef Benedikt Zech überzeugt. Kapitän Lukas Jäger hingegen kennt das Gefühl des Abstiegs. Der Alberschwender, der 2019 mit dem 1. FC Nürnberg aus der Deutschen Bundesliga hinaus geflogen ist, meint: „Einen Abstieg will ich nie mehr erleben. Das zehrt an den Nerven, an der mentalen Substanz. Deshalb müssen wir schon am Samstag alles in die Waagschale werfen, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wir schaffen das.“