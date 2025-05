Die schönsten Kleinstädte rund um Vorarlberg

Landsberg am Lech, ein idyllisches Kleinod

Der Lech, der über mehrere Kaskaden rauscht, und darüber thront die Altstadt – Landsberg ist schon von der Topografie her eine Augenweide. Kein Wunder, dass die Stadt ein beliebtes Motiv für Maler aller Epochen war. Der frühe Reichtum der Stadt hängt unmittelbar mit der mittelalterlichen Salzstraße zusammen: An der Brücke über den Lech wurden einst Zölle eingehoben, welche die Stadtkasse füllten. Besonders sehenswert ist das Alte Rathaus mit einer prächtigen Rokokofassade von Dominikus Zimmermann.