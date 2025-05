Opposition fordert Land-Gemeinden-Konvent

Über Jahrzehnte habe es die ÖVP verabsäumt, vorausschauende und nachhaltige Konzepte zu entwickeln, notwendige Reformen wären auf die lange Bank geschoben worden, klagten die Vertreter der drei Vorarlberger Oppositionsparteien im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in Bregenz. Zudem seien Verwaltungsstrukturen nicht an neue Herausforderungen angepasst, unangenehme Themen ausgeblendet worden. Stattdessen werde planlos an allen Stellen gekürzt.