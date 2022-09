„Zivis“ werden dringend am Bauernhof gebraucht

Ob Feld- oder Stallarbeiten, Reparaturen an Maschinen oder einfach die Versorgung der Tiere. Motivierte Zivildiener helfen auf Höfen wo es nur geht. „Die Aufgabe der ,Zivis’ ist es, in Notsituationen am Hof zu unterstützen. Es kann eine schwere Krankheit, ein Unfall oder gar der Tod eines am Betrieb maßgeblich mitarbeitenden Familienmitgliedes sein. Oft wird dadurch auch der Ausfall der Bäuerin kompensiert“, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Sigfried Huber.