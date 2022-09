„Wir unterstützen eine gesetzliche Änderung“

„Netz“-Prüfungsergebnis stehe derzeit noch aus

Ein ganz wichtiger Punkt sei die außerfamiliäre Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in Sozialeinrichtungen. „Wir suchen hier regelmäßig das Gespräch mit Sozialvereinen und für uns darf es hier auch nicht an genügend Geld für ausreichend Personal scheitern. Es braucht die Unterstützung und Kontrolle durch Betreuungspersonal, auch wenn klar ist, dass es keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung geben kann“, sagt Sint, „im Rahmen unserer Kontrollarbeit haben wir – nach entsprechenden Hinweisen – auch genau darauf Acht gegeben, was einzelne Einrichtungen mit den Geldern des Landes machen. So haben wir eine ausführliche Landtagsanfrage zur Einrichtung ,Netz’ und nach Hinweisen auf Unklarheiten eine Sonderprüfung von ,Netz’ durch den Landesrechnungshof initiiert. Das Prüfungsergebnis steht derzeit noch aus.“