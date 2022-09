„Liberalisierung von Drogen absolut keine Lösung“

Seit dem Jahr 2008 bemüht sich das Sinus-Institut mit Sitz in Heidelberg in Deutschland im Abstand von vier Jahren um die Erhebung jugendlicher Lebenswelten. Die Studienreihe „Wie ticken Jugendliche?“ richtet sich in erster Linie an Beschäftigte in der Jugendarbeit und will Entscheidungsträgern in der Politik und Wirtschaft eine Orientierungshilfe sein.